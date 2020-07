The Bold Type saison 4: Aisha Dee (Kat) critique une intrigue et le manque de diversité en coulisses

Le mouvement Black Lives Matter survenu après la mort de George Floyd a libéré la parole et ouvert les yeux de certains studios. Plusieurs acteurs blancs ont décidé de ne plus doubler des personnages de couleur dans les séries animées comme Les Simpson ou Central Park. Vanessa Morgan, qui joue Toni dans Riverdale, a de son côté critiqué les rôles mineurs des acteurs noirs et dénoncé des inégalités salariales.

Au fil de ses quatre saisons, la série The Bold Type (disponible chez nous sur Amazon Prime Vidéo) a repoussé les limites, évoqué des sujets essentiels et lancé des conversations. Mais si la série est applaudie pour sa diversité, ce ne serait pas le cas dans les coulisses, comme le laisse entendre Aisha Dee.

Aisha Dee dénonce le manque de diversité dans les coulisses de The Bold Type

A la veille de la diffusion du final de la saison 4 de The Bold Type sur Freeform aux Etats-Unis, l'interprète de Kat Edison a décidé de briser le silence et explique avoir été inspirée par son personnage pour prendre la parole. "Je suis prête à pousser plus fort, à parler plus fort pour ce qui compte pour moi : la diversité que l'on voit dans la série a besoin d'être reflétée dans l'équipe créative derrière les caméras" écrit l'actrice dans un long post sur son compte Instagram. La star explique notamment qu'il a fallu attendre deux saisons pour qu'une personne de couleur rejoigne l'équipe des scénaristes. "La responsabilité de parler de l'expérience noire ne peut pas et ne doit pas tomber sur une personne" écrit Aisha Dee.

Mais ce n'est pas tout : la star dévoile aussi que seulement deux des 48 épisodes de la série ont été réalisés par une réalisatrice noire, et que l'équipe n'a recruté une personne sachant travailler avec des cheveux texturés qu'au bout de la troisième saison. "Il n'y a pas de femme noire responsable d'un service sur la série" souligne l'interprète de Kat.

Cette intrigue qui ne passe pas

Aisha Dee évoque aussi une intrigue de la saison 4 qu'elle n'a pas du tout appréciée : la relation amoureuse entre Kat et Ava (Alex Paxton-Beesley), une jeune femme conservatrice. "La décision de mettre Kat en couple avec un femme conservatrice m'a semblé confuse et éloignée de son personnage. Malgré mes sentiments personnels sur ce choix, j'ai essayé de raconter cette histoire avec honnêteté même si la Kat que je connais et que j'aime ne ferait jamais ces choix. C'était déchirant de voir l'histoire de Kat devenir celle de la rédemption pour une autre, une personne complice de l'oppression de tant d'autres. Une personne dont la politique est nocive pour sa communauté" écrit la star.

"J'écris cela car j'aime The Bold Type"

Avec son message, Aisha Dee ne souhaite pas uniquement critiquer la série mais lancer de nouvelles discussions. "Je critique car c'est important pour moi, car j'ai vu au premier rang l'impact incroyable de notre série et je crois en son potentiel de faire mieux. (...) J'écris cela car j'aime The Bold Type, j'aime les fans et la communauté qu'elle a créée." peut-on lire. L'actrice avoue aussi avoir eu des conversations avec les équipes de la série (scénaristes, producteurs et dirigeants de Freeform et Universal TV). "Je n'ai aucun contrôle sur la manière dont mes mots vont être perçus mais j'espère qu'il est clair que tout ce que j'ai dit ici a été dit avec amour, cela vient de mon coeur. En parlant, je prends un risque. Cela fait peur mais ça vaut le coup. Ce n'est pas un jugement, c'est un appel à l'action. Nous méritons des histoires qui sont pour nous, par nous." conclut Aisha Dee.