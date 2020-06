Les Simpson : les acteurs blancs ne doubleront plus les personnages de couleur

Depuis la mort de George Floyd, tué par un policier blanc, le mouvement Black Lives Matter s'étend. Outre les manifestations qui se sont multipliées pour dénoncer les violences policières mais aussi les discriminations raciales, plusieurs grandes entreprises ont pris des mesures phares pour lutter contre le racisme. C'est le cas de Netflix qui a mis à disposition gratuitement le documentaire choc d'Ava DuVernay intitulé "13th", qui dénonce l'incarcération massive des Afro-Américains aux Etats-Unis et a créé une catégorie "Black Lives Matter".

Fini les personnages noirs des Simpson doublés par des acteurs blancs

C'est désormais au tour de la série Les Simpson de prendre une décision radicale : les acteurs blancs ne doubleront plus les personnages de couleur. "Nous allons de l'avant.", ont annoncé les studios Fox. "Les Simpson n'auront plus d'acteurs blancs pour assurer la voix des personnages non blancs". Cela concerne notamment le personnage d'Apu Nahasapeemapetilon, épicier d'origine indienne, doublé par l'acteur Hank Azaria, qui a annoncé en janvier dernier son retrait après avoir été accusé de véhiculer des stéréotypes racistes. Autre personnage concerné : le Dr Hibbert ne sera plus doublé par Harry Shearer, comédien blanc qui prête également sa voix à M. Burns, Ned Flanders, ou encore au principal Skinner.

D'autres séries ont pris des décisions similaires, comme Big Mouth (Netflix) et Central Park (Apple TV+) ou encore Les Griffin (Family Guy en VO). Mike Henry, qui double le personnage noir de Cleveland Brown, a annoncé qu'il renonçait à son rôle : "Cela a été un honneur de jouer Cleveland dans Family Guy pendant vingt ans. J'aime ce personnage mais les gens de couleur devraient jouer les personnages de couleur".