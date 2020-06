Racisme dans les prisons : Netflix publie gratuitement le documentaire choc d'Ava Duvernay

La mort de George Floyd, tué par un policier blanc lors d'une interpellation à Minneapolis le 25 mai dernier, a touché beaucoup de monde. Parmi eux, la réalisatrice Ava Duvernay, à l'origine de la série Dans leur regard, pourtant "désensibilisée à tant d'images racistes et violentes" à force de les utiliser dans ses oeuvres. "Nous connaissons les noms des victimes noires, Philando Castile, Oscar Grant, Sandra Bland, Sean Reed, Tamir Rice, Eric Garner, Mike Brown, ça continue encore et encore, mais on ne sait jamais qui les a tués. Cette invisibilité nous permet de raconter une histoire incomplète.", explique-t-elle à Ellen DeGeneres.

Ava DuVernay, réalisatrice engagée contre l'inégalité raciale

Et pour cause, la réalisatrice dénonce l'inégalité raciale dans ses oeuvres. C'est le cas de la mini-série Dans leur regard. Sortie le 31 mars 2019 sur Netflix, elle relate un sujet percutant : la tragique histoire vraie de cinq jeunes garçons (4 afro-américains et 1 hispanique), accusés injustement d'avoir sauvagement violé une jeune fille en avril 1989 à Central Park, alors qu'elle faisait son jogging. Une histoire qui colle malheureusement encore à l'actualité, alors que le racisme continue d'exister à tous les niveaux et partout, jusqu'à dans les prisons.

"The 13th" disponible gratuitement aux non-abonnés Netflix

C'est d'ailleurs le sujet d'une autre oeuvre d'Ava DuVernay : le documentaire The 13th (en référence au 13e amendement de la Constitution des États-Unis marquant l'abolition de l'esclavage). Sorti en 2016 sur Netflix, il dénonce la façon dont le système carcéral et pénal américain a toujours stigmatisé les Afro-Américains, incarcérés massivement. Alors que le mouvement Black Lives Matter prend de plus en plus d'ampleur dans le monde, la plateforme de vidéos a décidé de mettre ce documentaire choc à disposition des non abonnés Netflix, sur Youtube, où il est disponible gratuitement en VO sous-titré.