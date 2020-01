Les Simpson : après les accusations de racisme, Hank Azaria ne prêtera plus sa voix à Apu

Si le nom de Hank Azaria ne vous dit rien, vous reconnaitrez sa voix à coup sûr : c'est lui qui prête sa voix à Apu Nahasapeemapetilon, le célèbre gérant d'épicerie indien des Simpson depuis ses débuts dans la série en 1990. Enfin, prêtait sa voix. Car l'acteur blanc qui prenait un accent indien caricatural a annoncé ce vendredi 17 janvier 2020 qu'il ne prêtera plus sa voix au personnage, après des accusations de racisme.

Hank Azaria ne prêtera plus sa voix à Apu

En cause notamment : le documentaire The Problem with Apu ("Le problème avec Apu") dévoilé en 2018 et réalisé par l'acteur indien Hari Kondabolu, dans lequel ce dernier dénonce les stéréotypes associés au personnage et accuse le personnage d'insulter les populations indiennes et asiatiques du Sud.

Apu va-t-il disparaître des Simpson ?

"Ce qu'ils vont faire avec le personnage est leur choix", a déclaré vendredi Hank Azaria au site spécialisé SlashFilm. "Ils n'ont pas encore décidé. Tout ce sur quoi nous sommes tombés d'accord, c'est que je ne ferai plus la voix." Apu va-t-il disparaître ? Aura-t-il une autre voix ? Encore faudrait-il que la série, qui a été renouvelée pour une 32e saison, ne prenne pas fin en 2021, comme certains le craignent...