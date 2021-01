Young Rock saison 1 : la vraie vie de Dwayne Johnson se dévoile dans une bande-annonce

L'enfance de The Rock dévoilée dans une série

Qui est Dwayne Johnson ? Alors que l'acteur est l'une des stars les plus puissantes à Hollywood et trône sur le box-office à chacun de ses nouveaux films, il n'en reste pas moins très mystérieux aux yeux du public. Bonne nouvelle, le futur président des USA (rendez-vous en 2032 !) est enfin décidé à nous en dire plus sur lui, sa famille et sa vie.

Le 16 février prochain, NBC débutera la diffusion de la série Young Rock, une nouvelle comédie très spéciale puisque celle-ci - créée par Nahnatchka Khan (maman de Fresh off the boat (Bienvenue chez les Huang en France), nous plongera dans le passé de l'acteur à travers trois époques différentes et très importantes à savoir le primaire (1982), le lycée (1987) et l'université (1990). Et comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, en plus de nous aider à comprendre la trajectoire de Dwayne Johnson, Young Rock (qui s'annonce très drôle avec beaucoup d'auto-dérision) mettra en avant une valeur essentielle chère au comédien : la famille. Oui, ça s'annonce aussi drôle que touchant.

La vraie vie racontée à l'écran

"J'avais déjà vécu dans 13 état différents à mes 13 ans. J'avais également vécu en Nouvelle-Zélande. Il s'était déjà passé tellement de choses dans ma vie à ce moment-là" a notamment confié Dwayne Johnson à la presse américaine au moment de révéler l'intérêt de raconter son enfance, avant de promettre que tout a été fait pour être le plus fidèle possible à la réalité, sans trop l'édulcorer, "J'ai dit, 'révélons les choses ! Mais parlons aussi des bons trucs', car il y en avait également beaucoup quand j'y repense et que je replonge dans ce passé incroyable".

Aussi, préparez-vous à des rencontres géniales avec des catcheurs tous plus fous les uns que les autres, que ce soit le célèbre André the Giant ou Lia Maivia (sa grand-mère), mais aussi à des moments plus durs comme sa préadolescence mouvementée "A 13 ans j'ai un peu déraillé et fait des choses que je n'aurais jamais dû faire. J'ai été arrêté à Hawaii" ou sa confrontation à des rêves brisés, comme celui de passer footballeur professionnel en NFL, "C'était vraiment un énorme échec".

Young Rock débutera le 16 février sur NBC aux USA et on a hâte.