Dwayne Johnson : une série sur son enfance/adolescence en préparation, le casting dévoilé

L'enfance de The Rock en série

Dwayne Johnson est omniprésent sur nos écrans, mais le comédien reste pourtant une énigme. Bonne nouvelle, la star de la saga Jumanji va prochainement nous dévoiler ses secrets dans Young Rock. De quoi s'agit-il ? D'une nouvelle série de NBC attendue en 2021 aux USA qui aura pour objectif de nous raconter les débuts de son incroyable vie.

Aussi, Young Rock - produite par Dwayne Johnson et supervisée par Nahnatchka Khan (Bienvenue chez les Huang), suivra son parcours de ses études au lycée en passant par ses années de footballeur à l'université, sans oublier son entrée dans le monde du catch. L'occasion de découvrir les coulisses de sa réussite, ses premiers échecs et rencontrer une galerie de personnages mémorables.

Le casting dévoilé

Et visiblement, cette comédie devrait avoir un rythme et une mise en scène particulière. Plutôt que d'opter pour un récit linéaire, les créateurs de Young Rock voyageront au contraire régulièrement dans le temps à travers des flashbacks. De fait, les épisodes alterneront entre les différentes versions de Dwayne Johnson à travers les âges, dont l'une d'entre elles sera portée par l'acteur.

Du côté des plus jeunes ? The Rock l'a officialisé sur Instagram, c'est Adrian Groulx (vu dans The Adventures of Napkin Man!) qui sera l'enfant qu'il était à 10 ans, "A cet âge j'étais incroyablement turbulent, déjà à fond derrière les filles et j'adorais le catch, surtout quand ça saignait", Bradley Constant (vu dans Following Phil) qui incarnera sa version ado, "il va prendre le contrôle de mon moi de 15 ans et botter le cul à la puberté", tandis que Uli Latukefu (vu dans Marco Polo) sera chargé d'interpréter sa version étudiante, une période très importante pour lui : "Ces années à jouer à l'université ont été les plus significatives. Les hauts y sont incroyables et les bas étaient critiques."

A noter que l'émotion devrait aussi être au rendez-vous dans cette comédie. Dwayne Johnson l'a rappelé, ses parents seront également représentés à l'écran. Et quelques mois après la disparition de son père, le comédien a annoncé son attention de lui rendre hommage à travers cette série.