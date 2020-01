Dwayne Johnson va jouer dans une série... sur sa vie

Vous trouvez que Dwayne Johnson n'est pas assez présent sur nos écrans ? NBC aussi. Par conséquent, la célèbre chaîne américaine vient de s'associer avec le comédien, qui a récemment dit au revoir à Ballers, afin de produire une nouvelle série. Et attention, pas n'importe laquelle. D'après les informations de TVLine, "NBC a directement commandé une sitcom sur l'enfance tumultueuse du catcheur devenu acteur".

Dwayne Johnson dans une sitcom sur... lui

Vous avez bien lu, l'histoire cachée (et badass) de Dwayne Johnson n'aura bientôt plus aucun secret pour nous. Un concept loin d'être surprenant et original puisque l'on a déjà le droit aux séries The Goldbergs (centrée sur l'enfance du scénariste Adam F. Goldberg) ou Fresh of the Boat (centrée sur l'enfance du chef restaurateur Eddie Huang), et que l'on se souvient tous de l'excellente Tout le monde déteste Chris (centrée sur l'enfance de l'humoriste Chris Rock).

Néanmoins, là où cette comédie intitulée Young Rock - dont la saison 1 sera composée de 11 épisodes, devrait se détacher des autres, c'est dans son récit. Avant de devenir une telle star du cinéma, The Rock a en effet connu de jeunes années mouvementées, ponctuées par quelques délits... De quoi ainsi nous promettre plusieurs moments forts à l'écran, entre de nombreux gags.

Surtout, TVLine l'assure, à l'inverse des comédies citées ci-dessus, "Dwayne Johnson apparaîtra dans chacun des épisodes", ce qui nous laisse espérer la découverte d'une nouvelle facette de l'acteur. Après Dwayne Johnson le badass, place à Dwayne Johnson le blagueur ? Rendez-vous d'ici quelques mois pour le savoir.