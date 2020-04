Jumanji Next Level dispo en VOD/EST. Dwayne Johnson et Kevin Hart ont déjà des idées pour la suite

En plein confinement enfin une bonne nouvelle.Jumanji Next Level (Jumanji 3) débarque dans nos salons. D'abord en achat digital (le 2 avril) puis en VOD (le 8 avril). L'occasion de découvrir ou redécouvrir cette suite réussie et fun. Mais il est déjà temps de se tourner vers l'avenir de la franchise. Car oui, sans vous spoiler, la fin de ce nouvel épisode ouvre clairement la porte à un nouveau film. Et tandis que Dwayne Johnson et Kevin Hart se glissent respectivement dans la peau de Danny DeVito et Danny Glover cette année - ce qui donne lieu à des imitations très drôles à l'écran, Purebreak a tenté de savoir quelles autres personnalités ils aimeraient "incarner" dans la suite.

Quelles stars pour Jumanji 4 ?

Réponse de Kevin Hart ? "Je vais choisir quelqu'un que je peux facilement incarner, je pense que ça serait Denzel Washington". Comme l'a précisé le comédien avec humour, "on est tous les deux pareils. Élégant, classe, bon comportement". Surtout, l'interprète de Franklin "Mouse" Finbar l'assure, ils partagent un point commun très important : "On est le genre de mecs qui débarquent sur grand-écran et que tout le monde veut être." On valide.

Et du côté de Dwayne Johnson ? Aucune idée. Heureusement, Kevin Hart a assez d'imagination pour deux "Butterbean ! Ça serait un excellent match". Pour ceux qui ne connaissent pas cette personne, l'ex-star de catch précise à son sujet : "C'est un boxer aux USA qui se surnomme Butterbean. C'est un bad boy". Et s'il s'avoue surpris par cette proposition, elle semble également beaucoup l'amuser : "Ouais je serais lui. Merci. J'ai bugué trop longtemps. Et toi t'as trouvé ça d'un coup. Et c'est plutôt cool. Denzel et Butterbean. Allez voir ce film !"

Bon bah, vivement 2021 !

