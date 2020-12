El Cid : Jaime Lorente au temps des chevaliers

Un genre de Game of Thrones au temps des chevaliers

El Cid a tout pour séduire le public et surtout les fans de Game of Thrones. Alors que l'Espagne est divisée entre plusieurs royaumes, les complots et les manipulations sont bien au rendez-vous, tout comme un casting XXL où l'on retrouve Alicia Sanz, José Luis Garcia-Perez, Elia Galera, Francico Ortiz mais aussi Alvaro Rico (alias Polo d'Elite) dans un petit rôle. Les femmes ne sont pas oubliées avec des rôles forts et impactants comme Urraca, une princesse qui en a marre du patriarcat. Quant à l'action ? Les fans d'épées et d'hémoglobine seront servis. Bien que les scènes de combats ne soient pas non plus le coeur de la série, on retrouve une scène de bataille impressionnante. Quoiqu'il en soit, la fin de la saison 1 appelle fortement à une suite qu'on espère pouvoir découvrir au plus vite !

Les 5 épisodes de El Cid sont disponibles sur Amazon Prime Vidéo.