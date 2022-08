Darren Barnet : comment Paxton de Mes premières fois s'est sculpté un corps de rêve

S'il a débuté sa carrière en 2016, Darren Barnet peut dire merci à Netflix : c'est grâce à la série Mes premières fois qu'il est devenu une star. Dans la comédie portée par Maitreyi Ramakrishnan et créée par Mindy Kaling et Lang Fisher, l'acteur joue Paxton Hall-Yoshida, un ado, alors qu'il a 31 ans dans la vie. Du coup, on se sent moins coupable de baver sur son physique... Et pour rester au top de sa forme, l'acteur vu aussi dans le film Love Hard ne lâche jamais ses entraînements.

Un entraînement intense pour Darren Barnet

Pour être toujours en forme - et musclé - Darren Barnet suit une routine stricte. L'acteur a toujours été fan de sport et a joué au basket, a fait de la boxe et des arts martiaux durant son adolescence. Comme il l'a confié à Men's Health, il a un programme d'entraînement qu'il suit à la lettre : quand il a voulu gagner du muscle, il a commencé à faire du sport cinq jours par semaine, passant deux heures par jour à la salle. Au programme ? Des exercices de callisthénie, de la boxe, des pompes ou encore des abdos. Chaque jour, l'acteur s'entraîne pour renforcer un groupe de muscles, explique-t-il au magazine spécialisé.