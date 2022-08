Mes premières fois saison 4 : Paxton absent ou de retour ? On a la réponse !

La fin approche pour Mes premières fois. L'équipe de la série l'a déjà annoncé : la saison 4 sera la dernière pour la série de Netflix et on s'en est rendus compte devant la saison 3. Dans le final, plusieurs personnages terminaient le lycée dont Paxton, joué par Darren Barnet. L'ado et ex-crush de Devi lui faisait une belle déclaration lors de la remise des diplômes et cette dernière comprenait qu'elle n'avait plus vraiment de sentiments pour lui. Du coup, on s'est évidemment demandé si Paxton serait de retour pour la suite, alors qu'il quitte le lycée pour aller à la fac. Fin du suspense !

Darren Barnet de retour ou absent pour la suite de Mes premières fois ?

Si vous aimez Paxton, bonne nouvelle : Darren Barnet sera bien de retour dans la saison 4 de Mes premières fois ! Le co-créateur de la série, Lang Fisher, a confirmé que le personnage sera au programme de la suite. Nous voilà rassurés ! "Je veux que vous sachiez que Paxton Hall-Yoshida est dans la saison 4 !" a-t-il confié à Deadline. Et pas que pour quelques apparitions : "Il sera là autant que dans la saison 3" a-t-il précisé.

Le triangle amoureux n'est pas terminé !

Et double de dose de bonnes nouvelles pour la team Paxton : Lang Fisher assure aussi que le triangle amoureux Paxton / Devi / Ben n'est en fait pas terminé ! A la fin de la saison 3, Devi (Maitreyi Ramakrishnan) rejoignait Ben (Jaren Lewison) chez lui et décidait de coucher avec lui pour sa première fois. "Le triangle amoureux est le squelette de la série, on ne peut pas l'enlever pour la dernière saison" a assuré le boss de la série qui précise tout de même qu'à la fin de la saison 3, Devi considère Paxton non plus comme "son crush de rêve" mais comme un égal. "Dans la saison 4, on verra Paxton en tant que personne au même niveau qu'elle" ajoute Lang Fisher. De quoi nous donner déjà envie de découvrir l'ultime saison ! La date de sortie des derniers épisodes n'est pas fixée pour le moment.