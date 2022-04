Mes premières fois saison 4 : les raisons de la fin de la série expliquées par Mindy Kalling

Mes premières fois, c'est bientôt fini. La série Netflix, dont les deux premières saisons sont disponibles sur Netflix, raconte l'histoire de Devi (interprétée par Maitreyi Ramakrishnan), une adolescente américaine d'origine indienne. Très impactée par le décès brutal de son père, elle retourne au lycée et est bien décidée à devenir populaire et à avoir un petit ami. La saison 3 devrait débarquer sur la plateforme de streaming durant l'été 2022.

Une quatrième et dernière saison, voici pourquoi

Alors que les fans attendent avec impatience les nouveaux épisodes, une quatrième saison a été annoncée. Mais, malheureusement pour les fidèles, ce sera la dernière ! Dans un entretien accordé à Entertainment Tonight, Mindy Kaling, la créatrice de la série, explique que la raison principale de cette fin et que, tout simplement, personne ne peut aller au lycée pour toujours.

"Quatre saisons pour une série sur le lycée semblaient avoir du sens. Ils ne peuvent pas être au lycée pour toujours. (...) De plus, les acteurs vieillissent et cela paraîtrait fou qu'un homme de 34 ans joue un jeune de 15 ans", explique-t-elle.

Elle ajoute également que, selon elle, c'était le moment idéal pour clôturer les aventures de Devi et de ses amis. "La vérité est que nous avons appris à connaître les personnages. Ce qui est bien avec Netflix, c'est que nous pouvons raconter des histoires de manières différentes que sur les chaines traditionnelles et on se sent vraiment bien. Nous avons tout raconté de l'histoire de cette fille de 15 ans et cela nous a semblé être le moment idéal".