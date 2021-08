Mes premières fois saison 3 : Netflix annonce la suite !

La saison 3 de Mes premières fois confirmée !

En 2020, Mes Premières fois a été l'une des séries les plus regardées sur Netflix. Un an plus tard, son succès est toujours au rendez-vous puisque sa saison 2 est restée plusieurs semaines dans le top 10 de la plateforme. Les abonnés adorent suivre les péripéties de Devi, mais surtout son triangle amoureux avec Paxton et Ben.

Eh bien, ils vont être ravis d'apprendre qu'ils retrouveront prochainement la suite de ces aventures. C'est officiel, Mes premières fois est bel et bien renouvelée pour une saison 3 ! Netflix a annoncé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux : "On se retient de crier mais MES PREMIÈRES FOIS REVIENT POUR UNE SAISON 3", a posté la plateforme sur Instagram.