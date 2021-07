Mes premières fois saison 3 : les acteurs et le showrunner donnent des infos sur la suite

En 2020, la saison 1 de Mes premières fois est l'un des plus gros succès de Netflix. Un an plus tard, la saison 2 se place en numéro 1 dans le top 10 de la plateforme dès sa sortie. Une saison 3 est donc totalement possible, d'autant plus que la fin de la saison 2 laisse la porte ouverte à une suite. Megan Suri (Aneesa) et Jared Lewinson (Ben), eux, croient au renouvellement de la série créée par Mindy Kalling ! Les fans aussi, mais pour le moment, la saison 3 de Mes premières fois reste encore un point d'interrogation.

Quelle suite pour Devi et Paxton ?

Le showrunner et les acteurs ont quand même déjà des idées pour la suite. Dans le dernier épisode de la saison 2, Devi et Paxton officialisent leur relation tandis que Ben, en couple avec Aneesa, découvre que Devi voulait le choisir au départ. Peut-on s'attendre au retour du triangle amoureux ? "Ce sera vraiment cool de voir Devi dans une vraie relation parce que techniquement, elle n'en jamais eu. (...) Ça va être bien de la voir en tant que petite amie et dans cette relation qu'elle n'a jamais eu auparavant", confie Maitreyi Ramakrishnan (Devi) en interview avec Entertainement Tonight.

Elle explique ensuite : "Paxton réalise ce que Devi représente pour lui. Il se sent bien parce qu'il comprend qu'elle est la personne qui croit ensuit et ne le trouve pas 'stupide'. Il se dit : 'J'ai accompli quelque chose et elle était là pour moi'. Paxton met son égo et sa fierté de côté pour Devi. Il lui a offert son pardon. C'est une relation vraiment réconfortante."

"Ça va probablement être plus compliqué que prévu"

Le showrunner, Lang Fisher, donne lui aussi des infos sur la version petite amie de Devi : "C'est son rêve depuis le début de la série. Depuis le jour 1, elle est en mode : 'Il faut qu'on trouve des petits amis'. C'est tout ce qu'elle veut. Maintenant, elle en a un et c'est le garçon le plus populaire du lycée. Mais est-ce que cela va ressemble au rêve qu'elle a toujours imaginé ou est-ce que cela va être plus compliqué ? Ça va probablement être plus compliqué que prévu."