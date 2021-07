Mes premières fois saison 3 : la showrunner veut explorer la sexualité de Devi

Mes premières fois : une possible saison 3 avec du sexe

La saison 2 de Mes premières fois (Never Have I Ever en VO) est toujours dans le top 10 Netflix depuis sa sortie. Il faut dire que les aventures de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), Paxton (Darren Barnet), Ben (Jared Lewison), Aneesa (Megan Suri), Fabiola (Lee Rodriguez), Eleonor (Ramona Young) ou encore Kamala (Richa Moorjani) passionnent les abonnés Netflix. Et alors que les fans mais aussi les acteurs espèrent une saison 3 pour Mes premières fois, la showrunner a déjà des idées pour la possible saison 3 de la série.

Lang Fisher a même confié qu'elle aimerait que la saison 3 de Mes premières fois, s'il y en a une, montre plus de scènes de sexe. Car certes, le titre du show est évocateur, et les abdos et les muscles de Paxton sont souvent montrés pour notre plus grand plaisir. Mais au final, Devi est toujours vierge après deux saisons et ne semble pas non plus avoir une activité sexuelle seule. On voit seulement ses rêves érotiques avec Paxton et ses tablettes de chocolat.

Mais si une saison 3 est commandée par Netflix, la showrunner aimerait beaucoup explorer la sexualité de Devi, comme elle l'a confié à ET Online : "On a encore beaucoup de choses à explorer, autour de la sexualité notamment. Que faire quand tu es une geek et que tu sors avec quelqu'un qui a plus d'expérience que toi ?". Eh oui, car maintenant qu'elle est en couple (pour la première fois et avec Paxton qui plus est, alias son crush depuis toujours), vont-ils aller plus loin que des baisers ?