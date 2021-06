Mes premières fois saison 2 : la date de sortie dévoilée par Netflix !

Un nouveau personnage débarque

Que nous réserve la saison 2 de Mes premières fois ? L'arrivée d'un nouveau personnage par exemple. Il s'appelle Aneesa, "une nouvelle étudiante indienne du lycée Sherman Oaks High dont la confiance et le rayonnement constitueront une menace immédiate pour Devi", et est joué par Megan Suri (13 Reasons Why, Murder, Atypical, Modern Family...). Les fans sont aussi impatients de découvrir si Devi va rester en couple avec Ben ou se mettre avec Paxton : "C'est difficile de s'investir dans une relation amoureuse avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance" a teasé Darren Barnet (Paxton).