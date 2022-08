Netflix : cette série très attendue depuis plus de 30 ans se dévoile avec une bande-annonce qui excite les fans mais...

29 ans après la sortie au cinéma du film Les Valeurs de la Famille Addams et 23 ans après la diffusion du dernier épisode de La Nouvelle Famille Addams, la plus incroyable des tribu imaginée par Charles Addams va faire son grand retour sur nos écrans en live action.

C'était annoncé depuis plusieurs mois, c'est à l'automne 2022 que Netflix mettra en ligne Mercredi (ou Wednesday en VO), sa propre série centrée sur l'aînée de Morticia et Gomez, ici incarnée par Jenna Ortega. Autant dire qu'après les deux récents films d'animation plus que moyens du studio MGM, l'excitation du public est immense.

Un teen-show face La Famille Addams ?

Au programme ici ? On y suivra, comme son titre l'indique, l'histoire de Mercredi qui, après s'être fait virer de nombreux lycées pour comportement inadapté (au hasard, ajouter des piranhas dans une piscine pour se venger), rejoint l'établissement très spécial d'Evermore. A cette occasion, la soeur de Pugsley va enfin se sentir à sa place mais également constater qu'elle grandit, alors même que de nombreux mystères vont la pousser à enquêter sur les secrets de sa nouvelle école.

Très clairement, le concept de la série à tout d'une douche froide sur le papier puisque celui-ci nous laisse craindre une sorte de teen-show bien cliché façon Riverdale ou Sabrina. Surtout, en plongeant Mercredi dans un univers qui lui ressemble, on risque de perdre ce qui fait pourtant le sel de La Famille Addams à savoir la confrontation de son monde morbide et hors du commun à la "normalité" du monde extérieur.

La bande-annonce de Mercredi rassure

Malgré tout, la bande-annonce arrive tout de même à nous rassurer un peu. Premier point positif, l'humour mordant et cynique devrait être présent. Entre la volonté de Mercredi d'être la seule autorisée à torturer son frère ou les jeux de mots sur "poignarder", on comprend bien qu'on ne sera pas face à une série classique. Petit bonus, celle-ci pourrait même se montrer étonnamment sanglante.

De même, la prestation de Jenna Ortega - qui a tout de même la lourde tâche de succéder à Christina Ricci dont sa version de l'héroïne est devenue emblématique en 1991, est excellente. Elle semble parfaitement maîtriser ce rôle et ne jamais être à la recherche du sur-jeu. Si l'idée de suivre une Mercredi ado peut faire peur, ces premières images nous rassurent sur la façon dont l'actrice saura gérer cette évolution.

Enfin, les décors et costumes apparaissent comme très travaillés et originaux et nous en mettent déjà plein les yeux. Bon, on ne le cache pas non plus, si l'on se fie juste à la bande-annonce, on est tout de même un peu déçu du classicisme de l'ensemble quand on se souvient de ce que les créateurs de Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire (autre série de Netflix) ont pu nous offrir en 2017. Néanmoins, on reconnait un peu la patte du Tim Burton de ces dernières années (Miss Peregrine) et on sent qu'il s'est amusé.