La Famille Addams : Tim Burton va réaliser une série centrée sur Mercredi pour Netflix

Un projet prometteur, mais...

Néanmoins, attention. Ce projet a de quoi faire rêver en apparence, mais on n'est pas à l'abri d'une légère déception. La raison ? Tim Burton ne sera pas le seul à bord. S'il sera derrière la caméra pour cette série, il devra partager sa casquette de showrunner avec deux autres personnes, à savoir Al Gough et Miles Millar (créateurs de Smallville), qui ont été choisis pour écrire le scénario. Autrement dit, le réalisateur pourrait ne pas avoir entièrement les mains libres pour embrasser pleinement cet univers totalement fou.

De même, quand on sait à quel point Netflix adore nous offrir des séries pour adolescents faussement irrévérencieuses qui se ressemblent toutes, il n'est pas idiot de craindre que la plateforme impose à nouveau ses restrictions et ses codes pour plaire au plus grand nombre. Il y a bien évidemment toujours des exceptions (Stranger Things, Les Nouvelles Aventures de Sabrina) mais il n'est pas rare de voir de belles idées intéressantes devenir frustrantes, la faute à la sensation d'un univers parfois bridé et codifié au maximum.

On espère donc que Tim Burton saura se montrer plus protecteur envers cette série et ce monde qu'il adore tant, mais on se prépare déjà à toutes les éventualités.