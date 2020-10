La Famille Addams de retour : Tim Burton prépare une série

Enfin ! 35 ans après les débuts de sa carrière, Tim Burton a enfin accepté l'évidence : son univers ne peut pas passer à côté de celui de La Famille Addams. Ainsi, comme vient de l'annoncer Deadline, le papa d'Edward aux mains d'argent va prochainement donner vie aux nouvelles aventures de Gomez et Morticia dans une série en live-action.

Tim Burton s'attaque aux Addams

D'après les premières informations, la série "devrait se dérouler à notre époque et voir l'histoire être centrée du point de vue de Mercredi Addams afin de nous permettre de découvrir à quoi peut bien ressembler la vie d'une telle ado en 2020, mais également de sa famille". Simple mais efficace, ce concept nous laisse espérer un choc des cultures / générations passionnant, à l'instar de ce qui a récemment été fait dans le film d'animation de Conrad Vernon et Greg Tiernan (2019).

Le projet n'en est encore qu'à ses débuts - aucun nom n'est donc associé au casting et aucune chaîne ou plateforme n'est encore liée à la future série (il se murmure tout de même que Netflix serait en pole position), mais on sait déjà que Tim Burton a l'intention de s'impliquer pleinement. Tandis que La Famille Addams sera écrite par Alfred Gough et Miles Millar (le duo derrière Smallville et Into the Badlands), le cinéaste souhaite en être le producteur exécutif et surtout, réaliser l'intégralité des épisodes. Et quand on connait son amour pour cet univers et sa créativité dans le monde gothique, on ne peut qu'être excité à l'idée d'assister à sa propre vision.