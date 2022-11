"C'est une dinguerie" VS "C'est infâme" : les abonnés de Netflix totalement divisés face à la série Mercredi

C'est ce mercredi 23 novembre 2023 que Netflix a mis en ligne l'une des séries les plus attendues de l'année : Wednesday en VO (Mercredi en VF). De quoi s'agit-il ? D'un spin-off de l'univers de La Famille Addams centré ici sur l'aînée de cette tribu pas comme les autres, désormais adolescente (et en pleine crise existentielle), qui débarque dans un établissement réservé aux outcasts (loups-garous, sirènes...) et réalise que cette école renferme un terrible secret.

Et si à la rédac on a autant aimé cette saison 1 qu'été déçu par celle-ci, la faute à un gros mensonge marketing (ce n'est pas une série de Tim Burton, il a simplement réalisé 4 épisodes sur 8, et supervisé quelques détails par ci, par là), et à une ambiance qui n'a finalement pas grand chose à voir avec La Famille Addams mais qui se rapproche plus d'une série comme Les nouvelles aventures de Sabrina, le public semble à l'inverse sous le charme.

Une série validée par les abonnés...

Depuis la mise en ligne des épisodes, Jenna Ortega - qui est absolument brillante et parfaite dans son rôle, est clairement devenue la nouvelle chouchou des abonnés de la plateforme. Il suffit en effet de faire un tour sur les réseaux sociaux pour constater à quel point Mercredi a déjà été adoptée et que les spectateurs en veulent déjà plus.

Ainsi, que ce soit l'humour, "La série Mercredi, c'est franchement une belle pépite ! L'humour noir est omniprésent", la performance de Jenna Ortega, "L'actrice qui joue Mercredi est transcendante", ou encore les idées mises en place à l'écran, "C'est clairement une dinguerie, la fille est aigrie, hilarante et sadique, tout ce que j'aime", les avis sont plus que positifs.