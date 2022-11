"Je suis en état de choc" : la nouvelle série star de Netflix accusée de plagiat, dégoûtée, une artiste dénonce

"J'ai beaucoup pleuré"

Et forcément, Mary Cagnin n'est en aucun cas flattée de voir son travail être réutilisé sur une plateforme comme Netflix. Après avoir confessé, "J'ai beaucoup pleuré", la dessinatrice a précisé qu'une telle situation était irrespectueuse et opportuniste, "Mon rêve a toujours été d'être reconnue pour mon travail à l'échelle nationale et internationale. Et voir une telle chose se produire me brise vraiment le coeur. Nous savons qu'au Brésil, nous avons peu d'occasions de montrer notre travail et d'être reconnus pour cela."

L'artiste a bien conscience que les créateurs sauront rapidement se défendre en expliquant qu'ils sont allés plus loin que la BD, "Évidemment, Black Silence est une oeuvre courte, presque une nouvelle. C'est très facile, en 12 heures d'épisodes de diluer toutes ces 'références'", mais il ne s'agit pour autant pas d'une excuse qu'elle est prête à entendre, "L'essentiel de ce que j'ai créé est là". Elle l'a ensuite ajouté, "Nous ne pouvons pas penser que, simplement parce que nous sommes Brésiliens, nous devrions accepter ce genre de dédain et d'indifférence."