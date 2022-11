Netflix : cette série animée française que personne n'attendait fait un énorme carton et se paie le luxe de doubler Manifest

Parfois sur Netflix, il y a des succès complètement inattendus. Comme par exemple l'énorme carton de Squid Game ou encore le succès fou du film Nos coeurs meurtris. Mais alors cette fois, on n'a vraiment pas compris comment et pourquoi la série animée Les Sisters s'est retrouvée dans le top des shows les plus populaires sur la plateforme en France. Mais une chose est sûre : les aventures de Marine et Wendy captivent les abonnés français !

Les Sisters, le carton inattendu d'une série animée pour enfants

Depuis quelques jours déjà, elle squatte le top 10 de Netflix. La série animée Les Sisters a été mise en ligne le 1er novembre et a commencé par atteindre le fond du top 10 avant de grimper, grimper et grimper encore... Ce jeudi 17 novembre, le show français (cocorico !) s'est même payé le luxe de dépasser Manifest (dont la partie 1 de la saison 4 est sortie le 4 novembre) pour atteindre la 2ème place du top 10 des séries les plus vues en France sur la plateforme.

Un succès fou qui peut peut-être s'expliquer par le côté nostalgique. Les Sisters est en fait adapté de la bande-dessinée du même nom, créée par William Maury et co-scénarisée par Christophe Cazenove. Née en 2006, elle a eu droit à 16 tomes et plusieurs hors séries au fil des années et la publication continue actuellement. En ce qui concerne la série, également créée par les auteurs, elle est diffusée depuis 2017 sur M6 dans M6 Kid mais aussi sur Télétoon+ et Gulli. Netflix a mis en ligne 26 des 104 épisodes et, même si ce n'est plus les vacances, les abonnés semblent s'être passionnés pour le show.

Un succès d'autant plus fou que Les Sisters est une série d'animation destinée à un jeune public. On y suit les aventures de deux soeurs diamétralement opposées. Marine, la cadette, est hyperactive et fourmille d'idées tandis que sa soeur aînée Wendy est une jeune ado qui se croit déjà adulte. Les internautes se sont en tout cas laissés prendre par surprise par la série animée comme ce twitto qui écrit : "J'vais sur Netflix pour regarder Manifest, j'me retrouve à regarder Les Sisters mdrr".