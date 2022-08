Nos coeurs meurtris : "Le pire film de l'année", "un désastre", pourquoi le long métrage Netflix fait polémique

Sur Netflix, on ne manque pas une comédie romantique et on a épluché tout le catalogue, de The Kissing Booth à A tous les garçons que j'ai aimés en passant par Tous nos jours parfaits ou Bien plus qu'un au revoir. Alors forcément, on s'est précipité devant Nos coeurs meurtris. Le pitch ? Une musicienne fauchée et malade organise un mariage blanc avec un jeune soldat. Un film qui a ému les abonnés de Netflix... mais pas tous quand même.

Pourquoi Nos coeurs meurtris est le "pire film de l'année" pour certains

Alors que le long métrage avec Sofia Carson squatte le top des films les plus vus sur Netflix dans de nombreux pays dont la France, des internautes ont crié au scandale sur les réseaux sociaux comme Twitter ou TikTok. Ils y dénoncent le côté misogyne et raciste du personnage de Luke, joué par Nicholas Galitzine qui sera prochainement dans l'adaptation d'un roman culte. "Vous savez ce qui me fait peur ? Le fait que les gens oublient à quel point Nos coeurs meurtris était horrible et raciste juste parce que l'acteur principal est mignon. Réveillez-vous, ce film est un désastre" a par exemple écrit un internaute sur Twitter. "Nos coeurs meurtris était l'un des pires films de l'année !!! Il était sexiste, misogyne et à la limite du racisme" écrit une autre internaute.

Autre point qui fait débat ? Le fait que Nos coeurs meurtris ferait la propagande de l'armée. "C'est fou que des gens aiment Nos coeurs meurtris, un film sur la propagande militaire républicaine, un film raciste et islamophobique" écrit un autre internaute. Depuis quelques jours, les réactions du genre s'enchaînent sur les réseaux :