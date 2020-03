Tous nos jours parfaits : le film de Netflix est inspiré d'une histoire vraie

Un peu comme Nos étoiles contraires qui nous a fait pleurer (et pas qu'un peu...) en salles, Tous nos jours parfaits nous a beaucoup ému. Dans le film, Violet (Elle Fanning) toujours touchée par la mort de sa soeur dans un accident de la route, tombait amoureuse de Finch (Justice Smith), un ado souffrant de troubles mentaux. A la fin du film, Finch mourrait dans des circonstances floues. Le roman, publié en 2015, était beaucoup plus sombre puisqu'il traitait plus clairement du suicide et apportait une réponse plus claire à la mort de Finch.

Jennifer Niven s'est inspirée de son histoire

Pour écrire son roman intitulé All The Bright Places en anglais, l'auteure Jennifer Niven s'est inspirée de sa propre histoire et de la mort d'un garçon dont elle était proche. "J'ai connu et perdu un garçon que j'aimais vraiment beaucoup il y a des années. C'était une expérience profonde qui m'a brisée le coeur. Je savais que je voulais écrire à ce sujet un jour mais je ne savais pas quand cela arriverait" a-t-elle confié à The Hollywood Reporter. Comme Finch, le garçon en question souffrait d'une maladie mentale : il était bipolaire.

C'est en 2013, après le décès de son ancien agent, que l'auteure a trouvé l'inspiration. "Je n'en avais parlé à personne et je me suis assise et je l'ai écrit en six semaines" a-t-elle ajouté. Tous nos jours parfaits a été publié en 2015 aux Etats-Unis.

Elle avait imaginé Elle Fanning en Violet

Elle Fanning a été attachée au projet d'adaptation en film pour Netflix dès le départ. Coïncidence (ou pas), Jennifer Niven a toujours imaginé l'actrice en écrivant Violet. "J'étais super heureuse car personne ne le savait mais j'avais imaginé Elle en Violet quand j'écrivais l'histoire. Même si Tous nos jours parfaits est un livre très personnel, j'avais besoin d'imaginer quelqu'un d'autre que moi en Violet. Donc j'ai écrit le livre avec elle en tête et personne ne le savait" confie Jennifer Niven.

Dans son interview, celle qui a également co-écrit le scénario du film se confie aussi sur les proches du jeune homme décédé qui a inspiré le personnage de Finch. "Ils sont très fiers du livre. Certaines de ses nièces ne l'ont connu que quand elles étaient petites filles et elles ne se souviennent plus vraiment de lui, n'ont pas pu apprendre à le connaître. Je sais que ses soeurs sont très heureuses que leurs enfants aient pu le connaître à travers ce roman" confie-t-elle.