Tous nos jours parfaits : la fin du livre est beaucoup plus sombre

Si certains films Netflix comme A tous les garçons que j'ai aimés et sa suite, The Kissing Booth ou bien The Perfect Date racontent des histoires d'amour qui se terminent bien, ce n'est pas le cas de Tous nos jours parfaits. Le film suit l'histoire de Violet (Elle Fanning), une adolescente qui n'arrive pas à se remettre de la mort de sa soeur et Finch (Justice Smith), un lycéen qui souffre d'une maladie mentale.

Le suicide au centre du livre

A la fin de Tous nos jours parfaits version film, Finch mourrait après s'être noyé. On ne savait pas exactement si Finch a mis fin à ses jours ou bien s'il a été victime d'une noyade accidentelle puisque Violet trouvait simplement ses vêtements sur une pierre au bord d'un lac. Même si le personnage meurt aussi dans le roman écrit par Jennifer Niven, la fin du livre traite plus en profondeur des démons de Finch et notamment de ses pensées suicidaires.

Dans le livre, l'ado fait même une tentative de suicide en avalant des pilules mais se rend de lui même aux urgences pour être sauvé. Violet apprend ensuite que son petit-ami a tenté de mettre fin à ses jours. La mort du jeune homme est aussi plus explicitement expliquée puisque Violet découvrait qu'il s'était noyé volontairement.

Pourquoi ces changements ?

Dans une interview donnée à USA Today, Jennifer Niven a expliqué que cette fin tragique a toujours été au programme de son roman, publié en 2015. Mais pourquoi avoir modifié des éléments autour du suicide dans le film ? Le réalisateur du film, Brett Haley a expliqué que c'est suite à de nombreux entretiens avec des professionnels et spécialistes des maladies mentales qu'il a décidé, en accord avec l'auteur, de faire l'impasse sur cet aspect. "Nous voulions que le public s'interroge, se demande 'Qu'est-ce-qui ne va pas chez lui ? Beaucoup souffre-t-il ?' Ce sont des conversations qu'il faut avoir" a-t-il confié.

Une décision qui a peut-être aussi un lien avec la polémique entourant 13 Reasons Why qui avait montré explicitement le suicide d'un personnage avant de supprimer la scène, deux ans après la mise en ligne.