A tous les garçons que j'ai aimés 2 : 6 grosses différences entre le film et le livre

2. John Ambrose a un lien avec Stormy

Il y a eu plus d'un changement chez John Ambrose dans le film et on ne parle pas seulement du fait que le personnage était joué par un autre acteur dans le premier volet. Dans le livre, le personnage joué désormais par Jordan Fisher est très différent physiquement. Mais surtout, John Ambrose a un lien avec Stormy (Holland Taylor) : il est son petit-fils ! Dans le film, ils ne sont pas de la même famille et John Ambrose est volontaire à Belleview, comme Lara Jean. Dans l'oeuvre de Jenny Han, c'est lors des visites à sa grand-mère que John Ambrose revoit Lara Jean. D'ailleurs, dans le livre, les deux adolescents ont toujours gardé contact et se sont écrits des lettres au fil des années.