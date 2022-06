Taylor Zakhar Perez (The Kissing Booth) sera la star de la prochaine rom-com LGBT qui va te faire craquer sur Amazon Prime Vidéo

Après les séries Love Victor, Young Royals et Heartstopper qui reviendra pour une saison 2 ET une saison 3 sur Netflix, on a déjà trouvé notre futur film préféré, côté comédie romantique LGBT. Publié en 2019, le roman Red, White & Royal Blue (My dear f***ing prince en français) n'a pas tardé à devenir un phénomène en librairies aux US et s'est même retrouvé sur la lite des bestsellers du New York Times. Comme on pouvait s'y attendre, les droits du livre ont rapidement été achetés par le studio de production de Greg Berlanti et un film produit par Amazon Prime Video est en cours de préparation.

Ça raconte quoi ?

Dans Red, White & Royal Blue, on suit l'histoire d'amour entre Alex Claremont-Diaz et Henry Fox-Mountchristen-Windsor. Deux personnages qui ne font pas vraiment partie du commun des mortels : Alex est le fils de la Présidente des Etats-Unis et Henry est un Prince britannique, héritier du trône ! Après un incident lors d'un mariage royal, Alex et Henry doivent faire semblant d'être amis pour éviter une crise médiatique sans précédent... et vont se rapprocher.

Le casting de Red, White & Royal Blue se dévoile et on valide !

Actuellement en préparation, le film inspiré du roman de Casey McQuiston est déjà validé... grâce à son casting ! Comme on vous le disait, Taylor Zakhar Perez alias Marco dans The Kissing Booth y incarnera l'un des deux rôles principaux : Alex. Quant à Henry ? Il sera joué par Nicholas Galitzine (Cendrillon).