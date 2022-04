Love Victor saison 3 : Disney+ dévoile la date de sortie en France et les premières photos

Destinée à l'origine à Disney+, c'est sur Hulu que Love Victor (spin-off du film Love Simon) est disponible aux Etats-Unis. Cette décision avait fait polémique, alors que les studios Disney ne sont pas vraiment les meilleurs en terme de représentation et de diversité. Chez nous, c'est dans la section Star de Disney+ que la série a débarqué et on a tout de suite craqué pour Victor, joué par Michael Cimino. Jeune ado fraichement débarqué dans une nouvelle école, il a craqué pour Benji (George Sear) et a fait son coming-out à sa famille, dont sa mère catholique qui a eu du mal à l'accepter. La saison 2 voyait notre héros hésiter entre Benji et un nouveau, Rahim (Anthony Keyvan), et se terminait sur un gros cliffhanger : à qui Victor a-t-il fait une déclaration et qui a-t-il choisi ?

La dernière saison de Love Victor arrive le...

Pour avoir la réponse et découvrir le choix de Victor, il faudra patienter mais plus très longtemps ! Ce jeudi 28 avril 2022, Disney+ France a officialisé la date de sortie de la saison 3 de Love Victor : tous les épisodes seront disponibles le 15 juin 2022, en plein mois des fiertés, sur la plateforme et donc le même jour que la sortie aux US. Et comme annoncé précédemment, il s'agira de la dernière de la série. On peut avancer le temps du coup ? En plus de cette annonce qui donne le sourire, la plateforme a aussi dévoilé les premières images de cette saison 3 :