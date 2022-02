Young Royals saison 2 : les acteurs annoncent le lancement du tournage en vidéo

Sortie en juin 2021 sur Netflix, Young Royals n'a peut-être pas autant fait parler que d'autres productions de la plateforme mais cette série suédoise est sans conteste l'un des must-see de ces derniers mois. On y suivait l'histoire du Prince de Suède, Wilhelm (Edvin Ryding) qui, après un dérapage très public, débarquait dans une école privée. Il tombait sous le charme de son camarade, Simon (Omar Rudberg). C'est en septembre 2021, après des mois de suspense, que Netflix a confirmé la saison 2.

Le tournage de la saison 2 de Young Royals est lancé

Depuis, on n'avait plus de nouvelles de la suite de la série mais rassurez-vous, cette saison 2 est bien toujours sur les rails ! Dans une vidéo à voir dans notre diaporama, les acteurs ont confirmé le lancement du tournage des nouveaux épisodes, posant devant le bâtiment servant de décors pour Hillerska, l'école privée sélect' où étudient Simon et Wilhelm. Edvin Ryding, Omar Rudberg, Malte Gardinger (August), Frida Argento (Sara) et Nikita Uggla (Felice) y évoquent le tournage et donnent quelques (maigres) pistes.

>> Young Royals : Omar Rudberg (Simon) était déjà une star en Suède avant la série <<

"Ça va être piquant et excitant" confie l'interprète d'August tandis que celui qui joue Wilhelm a teasé l'arrivée de nouveaux acteurs. Aucune annonce concernant le casting n'a été faite pour le moment mais on s'attend donc prochainement à découvrir les noms et visages des petits nouveaux de la série. On a tellement hâte de voir la suite !