Young Royals : Omar Rudberg (Simon) était déjà une star en Suède avant la série

Si vous ne l'avez toujours pas vue, foncez : les six épisodes de la série Young Royals sont toujours disponibles sur Netflix. La série raconte les débuts de l'histoire d'amour entre le Prince Wilhelm (Edvin Ryding), membre de la famille royale, et Simon, son camarade dans l'école privée Hillerska. Omar Rudberg qui incarne Simon n'est peut-être âgé que de 22 ans mais c'est déjà une star en Suède.

Omar Rudberg est une star de la musique en Suède

Dans Young Royals, vous avez pu entendre Simon chanter puisqu'il fait partie de la chorale de Hillerska... et ce n'est pas un hasard ! Avant d'être acteur, Omar Rudberg est avant tout un chanteur qui est loin d'être un inconnu en Suède. C'est en 2010, à l'âge de 12 ans, que le jeune homme s'est fait remarquer dans l'émission Talang, l'équivalent suédoise de La France a un incroyable talent.

Trois ans plus tard, il intègre le boys band FO&O avec Oscar Enestad et Felix Sandman. Ensemble, ils sortent 4 EP et deux albums. Leur premier opus, "Off the Grid", s'est classé numéro 1 des charts suédois en 2014. Le boys band s'est ensuite séparé en 2017.