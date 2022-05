Heartstopper saison 2 et saison 3 : Netflix renouvelle doublement les aventures de Charlie et Nick

La saison 4 de Stranger Things s'apprête à débarquer sur nos écrans (la partie 1 sera mise en ligne le 27 mai prochain), mais c'est une autre série qui se retrouve au centre de toutes les discussions depuis plusieurs semaines maintenant : Heartstopper.

Cette fiction adaptée du roman graphique de Alice Oseman et portée par le duo Joe Locke et Kit Connor a en effet réussi à toucher un jeune public en plein coeur grâce à son histoire émouvante qui suit la rencontre amoureuse de Charlie et Nick qui bouleverse la vie, au sens large du terme, de chacun d'entre eux et de leurs proches.

>> Heartstopper saison 2 : les acteurs teasent la suite de Charlie et Nick <<

L'histoire de Charlie et Nick va se poursuivre

Bonne nouvelle, alors que Heartstopper met en avant avec justesse la communauté LGBTQ+ et les questionnements auxquels sont confrontés ses membres, et qu'elle bénéficie d'un succès incroyable sur tous les réseaux sociaux qui ont notamment lancé de nombreuses discussions importantes, Netflix a décidé d'étendre cette aventure inédite.

Chose rare pour la plateforme, elle vient tout simplement de renouveler la série pour deux saisons supplémentaires. Autrement dit, Heartstopper est assurée de rester sur nos écrans jusqu'à 2024 avec des saisons 2 et 3. Pour l'heure, aucun détail n'a encore été dévoilé sur ce qui nous attend (nombre d'épisodes, casting, date de sortie), mais il a déjà été confirmé qu'Alice Oseman, également créatrice et scénariste, sera de retour aux commandes. Et alors que celle-ci n'attendait que le feu vert pour repartir à l'attaque, sa présence nous assure donc le retour de la recette magique de la saison 1.