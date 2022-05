Heartstopper saison 2 : les acteurs teasent la suite de Charlie et Nick

Si vous avez kiffé Love Victor, dont on connaît désormais la date de retour pour sa saison 3 et Young Royals, alors Heartstopper est clairement faite pour vous. La série en 8 épisodes dispo sur Netflix raconte comment Charlie, jeune ado timide et ouvertement gay, va se rapprocher de Nick, populaire et hétéro. Enfin, pas si hétéro que ça. Série feel good ultime sur la sexualité et les premiers émois, Heartstopper est une jolie réussite. Avant la sortie, la créatrice Alice Oseman avait confié être prête pour une saison 2 et elle n'est pas la seule !

Joe Locke (Charlie) et Kit Connor (Nick) teasent les futures intrigues

Dans une interview donnée à NME, les deux stars de Heartstopper, Joe Locke et Kit Connor, ont imaginé la suite de la série. Les interprètes de Charlie et Nick ont évoqué plusieurs possibles intrigues, basées sur les romans graphiques. "Dans les romans, Charlie doit faire face à un trouble de l'alimentation et à sa santé mentale. Je pense que ce serait intéressant de voir ça" a confié Joe Locke. Quant à Nick ? "Je pense que l'on pourrait explorer sa famille. Les fans des romans graphiques savent qu'il a un grand frère qui est homophobe. Je pense que ça pourrait être intéressant d'explorer ça" a de son côté expliqué Kit Connor. Dans la saison 1 de Heartstopper, seule la mère de Nick, jouée par Olivia Colman, est présente.

Dans une interview donnée à National World, Alice Oseman qui, en plus d'avoir écrit les romans graphiques, a écrit les 8 épisodes de la série, avait confié être prête pour donner une suite à Heartstopper."J'adorerais qu'il y ait d'autres saisons. Je pense qu'il y a bien évidemment des histoires à raconter. Il y a d'autres livres que nous n'avons pas couvert" a-t-elle déclaré. Nous aussi on est déjà prêts pour la suite !