Heartstopper : une saison 2 à venir ? La créatrice est prête !

Si vous avez aimé Love, Victor sur Disney+ ou Young Royals dont la saison 2 arrivera prochainement sur Netflix, alors vous avez très certainement craqué pour Heartstopper sur Netflix. La série a débuté sur Tumblr via les dessins d'Alice Oseman qui, ensuite, les a publiés en romans graphiques. L'autrice est aussi la créatrice et scénariste de la série qui raconte l'histoire de Charlie (Joe Locke) et de Nick (Kit Connor). Une série feel-good et 100% cute qu'on valide à 100% (découvrez notre avis en détails). Et on en veut déjà plus ! Ça tombe bien, une suite est plus que possible !

La créatrice de Heartstopper est prête pour une saison 2

Interrogée par National World, Alice Oseman a dévoilé qu'elle pensait évidemment à donner une saison 2 à Heartstopper. Bien qu'elle ne soit pas encore officiellement commandée par Netflix, la maman de Charlie et Nick a confié : "J'adorerais qu'il y ait d'autres saisons. Je pense qu'il y a bien évidemment des histoires à raconter. Il y a d'autres livres que nous n'avons pas couverts" a-t-elle déclaré. Des propos validés par Patrick Walters, l'un des producteurs de la série. "Alice a tellement de matériel donc, bien sûr, nous regardons vers l'avenir pour voir ce qui pourrait se faire" a-t-il expliqué à Variety.

La saga Heartstopper compte actuellement quatre volumes et un cinquième, qui devrait être le dernier, doit sortir en 2023. Autant dire qu'il y a de quoi faire une suite et on croise fort les doigts ! En France, Heartstopper s'est hissée dans le top 10 des programmes les plus vus à la 9ème place.