Stranger Things saison 4 : mais au fait, comment se terminait la fin de la saison 3 ? Le résumé avant la suite

Stranger Things saison 4 arrive bientôt sur Netflix ! La date de sortie est cochée sur les agendas de tous les fans. La saison 4 de la série est divisée en 2 parties : la partie 1 / volume 1 sera dispo le 27 mai 2022, et la partie 2 / volume 2 débarquera le 1er juillet 2022.

L'occasion pour les fans de découvrir où en sont Joyce Byers (Winona Ryder), Jim Hopper (David Harbour), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Eleven / Onze / Elfe (Millie Bobby Brown), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Will Byers (Noah Schnapp), Max Mayfield (Sadie Sink), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Steve Harrington (Joe Keery), Robin Buckley (Maya Hawke), ou encore Erica Sinclair (Priah Ferguson). Et de valider (ou pas) nos 7 théories sur la suite !

Pour rappel, le tournage de la saison 4 de Stranger Things avait été interrompu à cause de la pandémie de Covid-19. Après avoir été stoppé, le tournage des épisodes avait finalement pu reprendre. Mais au fait, avant de mater les épisodes inédits de la saison 4 sur la plateforme de streaming, comment se terminait la fin de la saison 3 ? Voilà notre résumé avant la suite !

Attention, cet article contient des spoilers à partir de là !

Stranger Things : une saison 3 entre amour et surnaturel

Mike et Eleven étaient en couple et profitaient de l'été, ils vivaient leur best life (à part qu'Eleven n'avait plus ses pouvoirs). Steve tombait sous le charme de sa collègue Robin, au marchand de glaces Scoops Ahoy dans le nouveau centre commercial. Sauf qu'elle lui a mis un vent car elle est lesbienne.

Dustin aussi était in love, engagé dans une relation à distance avec Suzie, sa petite copine d'Utah. Il a même fabriqué une antenne de radio pour lui parler... sauf qu'il a commencé à capter des messages russes. Robin est arrivée à les décoder et à les traduire, des messages qui parlaient de livraisons au centre commercial et qui les a menés à des hommes armés.

De son côté, Nancy a obtenu un job d'été au journal local. Elle a enquêté avec l'aide de Jonathan sur des rats qui étaient très nombreux dans un entrepôt abandonné.

Billy Hargrove (Dacre Montgomery) a eu un accident de voiture, il s'est retrouvé dans l'Upside Down alias le Monde à l'Envers... avant d'être comme possédé par une créature. Il a même livré Heather (Francesca Reale), sa collègue maître-nageuse, au monstre près de l'entrepôt abandonné.

Will a compris qu'une part du Flagelleur mental était encore là, prisonnier de leur côté depuis qu'Eleven a refermé le portail vers le Monde à l'Envers. Et c'est donc le Flagelleur mental qui a pris possession de Billy.

Hopper et Joyce se sont avoués leurs sentiments... avant de se retrouver face à un scientifique, Aleksei (Alec Utgoff), recherché par les Américains et par les Russes. Il leur a révélé que l'URSS essaie depuis longtemps d'ouvrir des portails vers l'Upside Down avec des "clés". Et comme jusqu'à présent ça ne fonctionnait pas, ils ont fait des essais à Hawkins, où le portail n'est pas encore totalement fermé. Puis Aleksei fini par se faire tuer à la fête foraine par un Russe.