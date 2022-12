"On est censé prendre ça au sérieux ?!" : ce gros changement demandé par les fans pour la saison 2 de Mercredi

On ne sait toujours pas si la série Mercredi (Wednesday en version originale) aura une saison 2 sur Netflix, mais vu le succès, ça semble bien parti. Sortie depuis déjà un mois, elle continue de squatter le top des séries les plus vues sur la plateforme. Et pourtant, une chose a énervé les téléspectateurs, et ils espèrent bien que ça va changer dans la possible suite de la série portée par Jenna Ortega.

Les fans de la série adorent Mercredi - et à juste titre. Jenna Ortega donne au personnage gothique culte une nouvelle version passionnante. Sa danse de l'épisode 4, tournée alors qu'elle avait le Covid, a fait polémique mais est déjà au Hall of Fame des meilleures scènes de danse de tous les temps. Mercredi est le fantasme de vengeance parfait pour les enfants et les adultes victimes d'intimidation. Mais il y a une chose qui fait toujours parler et pas en bien : le monstre. >> Mercredi (Netflix) : la folle théorie des fans qui lie La Famille Addams à Harry Potter << Pourquoi le Monstre de Mercredi est le plus gros échec de la série Dans la saison 1, Mercredi enquête sur une série de meurtres liée à son école, Nevermore. Le monstre est à juste titre l'une des parties les plus importantes de la série, il apparaît à plusieurs reprises dans les épisodes, mais le visuel de ce personnage censé être flippant n'a pas plu. Pourquoi ? Le monstre n'a tout simplement pas l'air si menaçant avec ses yeux exagérés et caricaturaux.

Le monstre de Mercredi moqué par les fans