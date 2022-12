"Je vais continuer à me battre" : Jenna Ortega n'aime pas du tout une intrigue de Mercredi

Plus gros succès séries de l'année sur Netflix, Mercredi ne cesse de passionner les abonnés. Cependant, si la série créée par Alfred Gough et Miles Millar cartonne et que Jenna Ortega est saluée pour sa performance bluffante de Wednesday, la fiction est loin d'être sans défauts. Et ce n'est pas son actrice principale qui dira le contraire.

Jenna Ortega allergique au triangle amoureux de Mercredi

Là où les spectateurs se plaignent d'un éloignement trop conséquent de l'univers La Famille Addams et que d'autres regrettent une inspiration trop forte de Les nouvelles aventures de Sabrina, Jenna Ortega a de son côté profité d'une interview accordée à ETalk pour dévoiler sa grosse déception avec les scénarios de la saison 1.

"Dès le début, j'ai dit aux créateurs que je ne voulais pas voir Mercredi au centre d'un triangle amoureux, j'ai toujours été contre cette idée, a-t-elle confié, visiblement frustrée de ne pas avoir été écoutée. J'ai dû l'accepter, mais honnêtement, je vais continuer à me battre". Une déclaration surprenante ? Pas tant que ça. "Personnellement, je ne pense que Mercredi soit du genre à être dans un triangle amoureux", a-t-elle précisé.

La friendzone plutôt que l'amour

Puis, alors que la saison 1 a progressivement mené l'héroïne vers un choix plus ou moins distinct, Jenna Ortega a tout de même tenu à ajouter qu'elle espérait une vraie évolution en cas de saison 2. "Je trouve qu'il y a une belle opportunité ici pour mettre en place une relation très douce et platonique [entre Mercredi et Xavier], a rappelé la comédienne. Je n'ai pas le sentiment que les séries montrent suffisamment des hommes et des femmes au centre de relations platoniques qui ne finissent pas par évoluer romantiquement. Des relations quasiment fraternelles. Je trouve que ça serait incroyable de voir ça entre elle et Xavier".

De toute façon, plus qu'un problème de triangle amoureux et peu importe que cela concerne Tyler (Hunter Doohan) ou Xavier (Percy Hynes White), Jenna Ortega espère en réalité voir la série aller au-delà et passer à autre chose : "Honnêtement, je pense que les garçons sont probablement la dernière chose que Mercredi a en tête". Et ça tombe bien, nous aussi.