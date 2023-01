Netflix annule cette série après un cliffhanger dingue, on ne connaîtra jamais la fin

On commence à s'habituer, Netflix est parfois du genre à se mettre de nombreux fans à dos en annulant des séries adorées, mais pas forcément assez vues. Et annuler une série malgré un cliffhanger de ouf, ça ne dérange pas la plateforme. La preuve, The OA n'a jamais eu de saison 3, même si la série était très appréciée par le public et la critique, et que sa fin nous avait complètement retourné le cerveau.

La fin 2022 n'a pas été très positive non plus pour les fans des séries de Netflix. Si la plateforme a reconnu son erreur en annulant l'un de ses plus gros échecs, elle a aussi décidé de ne pas donner de suite à l'une de ses séries les mieux notées. Et la nouvelle décision des dirigeants risque de ne pas passer.

Il s'agit de l'annulation de la série 1899. Créée par Baran bo Odar et Jantje Friese, elle a été lancée le 17 novembre dernier et comptait à son casting Emily Beecham, Miguel Bernardeau, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann et Lucas Lynggaard Tønnesen.

Pas de suite pour 1899, la triste annonce

Ce n'est pas la plateforme qui a annoncé la fin de 1899, mais le co-créateur Baran bo Odar. Sur Instagram, ce dernier a dévoilé que Netflix a décidé de ne pas donner de suite à sa série. "C'est avec un coeur lourd que nous devons vous dire que 1899 ne sera pas renouvelé." a-t-il écrit.

Une annonce très décevante, d'autant plus que 1899 s'est terminée sur un énorme cliffhanger, et que les créateurs avaient déjà prévu trois saisons pour la série. "Nous aurions adoré terminer cette aventure incroyable avec une deuxième et une troisième saison, comme nous l'avons fait avec Dark. Mais parfois, les choses n'arrivent pas comme on l'avait prévu. C'est la vie. Nous savons que cela va décevoir des millions de fans. Nous voulons vous remercier du fond du coeur d'avoir fait partie de cette aventure géniale. Nous vous aimons. N'oubliez jamais ça." a ajouté le co-créateur de la série.