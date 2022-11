"Mon cerveau a implosé" : la fin complètement folle de cette série Netflix fait halluciner tout le monde

Eh non, il n'y a pas que les accusations de plagiat contre 1899 qui font parler sur le web... Qu'ils aient (ou pas) entendu parler de cette affaire, les abonnés de Netflix se sont précipités sur les huit épisodes de la série, créée par Jantje Friese et Baran bo Odar (déjà à l'origine de l'excellente série Dark). Le pitch ? Alors qu'ils voguent vers une nouvelle vie en Amérique, les passagers d'un paquebot se retrouvent plongés en plein cauchemar après avoir croisé un bateau, disparu depuis des mois. Mais ça, ce n'était que le début. Car la fin de la série est encore plus folle et inattendue qu'on pouvait le penser.

La fin de 1899 fait halluciner tout le monde, et personne ne s'en remet

Sur Twitter, ils sont nombreux à avoir partagé leur choc voire leur incompréhension face à la grosse révélation de l'épisode final de 1899. Car oui, c'est complètement fou (on vous en parle plus bas pour ne pas spoiler ceux qui ne veulent pas l'être) et personne ne s'en remet ! "La fin de 1899, mon cerveau il implose carrément" ; "Bref une dinguerie la fin de 1899 j'ai trop de questions" ou encore "P*tain la fin de la s1 de 1899 OMG, OMG, OMG. Ils sont trop forts bordels, j'adore. J'adore quand tu es absolument incapable de prévoir une fin" peut-on lire sur le réseau social. Et ils sont pas mal à avoir été étonnés devant les épisodes. La preuve :