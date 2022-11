1899 : une saison 2 possible ? Les créateurs dévoilent leur plan pour la suite après la fin dingue, et ça sent bon

Après nous avoir complètement bluffé avec Dark, Baran bo Odar et Jantje Friese nous fait exploser le cerveau avec 1899. Si la série de Netflix débutait sur un paquebot qui voguait vers New York, la vérité était toute autre (on vous en parle en dessous). Une chose est sûre : la fin a fait halluciner tout le monde et semble ouvrir grand la porte à une possible saison 2. Une suite qui semble très probable vu le succès de la série : elle squatte le top des séries les plus vues sur Netflix dans de nombreux pays à travers le monde depuis la mise en ligne des épisodes. Alors, une saison 2 de 1899 est-elle dans les cartons ?

1899 est prévue sur plusieurs saisons

La réponse est oui ! Evidemment, Netflix n'a pour le moment pas officialisé la suite de 1899 qui est accusée de plagiat, mais les créateurs ont toujours eu pour projet de donner une suite au show dans lequel on retrouve Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann ou encore Miguel Bernardeau. Encore mieux que juste une saison 2, Baran bo Odar et Jantje Friese ont dévoilé leur plan, copié sur le succès de Dark.

"C'est à nouveau prévu sur trois saisons, parce qu'on pense simplement que le mystère se raconte mieux en trois saisons." ont-ils confié à Kino.de avant de préciser : "Honnêtement, ce n'est pas entre nos mains. (...) Les téléspectateurs doivent juste regarder maintenant, partout dans le monde, et ensuite le voyage continuera définitivement."

Une suite très différente en approche

Si Netflix décide de donner une saison 2 à 1899, elle s'annonce en tout cas déjà bien différente. Il faut dire que la fin était complètement dingue : on découvrait que le voyage était en fait une simulation créée par Maura (Emily Beecham) pour maintenir son fils en vie, qui n'est autre que le petite garçon flippant retrouvé sur le Prometheus.

Daniel (Aneurin Barnard) qui n'est autre que son mari lui permettait de sortir de la simulation... et elle se réveillait dans une station spatiale ! Entourée des autres passagers, toujours inconscients, elle découvrait qu'elle faisait partie du projet Prometheus et que son frère était derrière tout ça. Encore plus choquant, elle apprenait qu'elle était en ait en 2099 et pas en 1899. On ne comprend vraiment plus rien !