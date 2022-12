Netflix accepte son erreur et annule l'un des plus gros échecs de toute l'histoire de la plateforme

Fin du faux suspense. Netflix a enfin officialisé ce que nous savions tous qu'il allait se passer : la série Blockbuster a été annulée et n'aura pas de saison 2. Ce qui semble étrange compte tenu de l'énorme échec qu'elle a eu lors de sa sortie, c'est qu'il ait fallu si longtemps pour s'en débarrasser, plus d'un mois après sa sortie.

Cette décision est une double peine pour Blockbuster. Blockbuster Video, la véritable chaine de location de DVD qui a inspiré et donné son nom à la série avait déjà vu Netflix la flinguer et causer sa disparition. Ce délire de la plateforme de tenter de jouer sur la nostalgie pour faire de cette comédie son The Office est un véritable raté.

Créée par Vanessa Ramos, scénariste de plusieurs épisodes de Brooklyn Nine-Nine et Superstore, (dont on retrouve pas mal l'esprit), la série racontait une version romancée du dernier magasin Blockbuster resté ouvert après l'arrivé dévastatrice de Netflix. Le casting tient quasiment sur les doigts des deux mains : Randall Park, Melissa Fumero, Olga Merediz, Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, J. B. Smoove...

Rien à sauver ou presque

Malheureusement, les critiques ont été violentes et le public n'a pas accroché non plus. De notre côté, on a voulu donner sa chance à la série. Mais l'échec est assez simple à comprendre. Il est vrai que beaucoup de sitcoms mettent du temps à se trouver et c'est aujourd'hui un luxe que très peu peuvent s'offrir et qui a été fatal à Blockbuster. Mais il faut dire que, là, rien ne donnait vraiment envie de voir une suite. Perso à peine mignons mais sans saveur, histoire qui tourne en rond et sans réel rebondissement, peu de vannes ou alors à peine au niveau des sitcoms des années 2000... On a beau aimer Randall Park (Timmy) et Melissa Fumero (Eliza), rien n'allait. Et ce n'est pas le semblant de cliffhanger qui y changera quelque chose.

Si la série n'a pas fait parler en France, ce n'est pas franchement mieux ailleurs. Aux US, Blockbuster n'est jamais entrée dans le si convoité top 10 lors de son arrivée sur la plateforme. Seuls l'Australie et le Canada lui ont fait cet honneur. Certes, Netflix se base sur le nombre d'heures de visionnage pour évaluer le succès de ses contenus et Blockbuster pourra bien miser sur le fait que ses épisodes sont courts comparés aux interminables Stranger Things & co. mais ça ne change rien. Tout le monde doit bien l'admettre, cette idée de rigoler sur le cadavre encore tiède d'une entreprise tuée par Netflix elle-même n'avait rien de drôle.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues d'Espinof.