Cette nouvelle série explose tout sur Netflix, même Mercredi pourrait se faire battre d'ici peu

Grosse fin d'année 2022 pour Netflix. Alors que le film d'animation Pinocchio de Guillermo del Toro est un joli succès au sein de son catalogue, la série Mercredi - adaptée de l'univers La Famille Addams, explose également tous les records de la plateforme aujourd'hui et ne cesse de se retrouver au centre des discussions. Des records déjà sur le point d'être dépassés ? Et pourquoi pas.

Le nouveau gros carton de Netflix qui menace Mercredi

Ce vendredi 16 décembre 2022, Netflix a mis en ligne The Recruit, une autre de ses nouvelles créations originales. Au programme ici ? Porté par Noah Centineo et Laura Haddock, ce thriller d'action suit Owen Hendricks, un jeune avocat fraîchement recruté par la CIA afin de vérifier des courriers sensibles. A cet effet, il tombe sur une lettre suspecte qui l'oblige à mener sa propre enquête et se retrouve finalement mêlé à une affaire bien plus terrible qu'il ne l'imaginait.

Un concept classique sur le papier qui n'en reste pas moins efficace avec un Noah Centineo plutôt convaincant dans son rôle, bien aidé par une réalisation nerveuse et percutante. Aussi, sans grande surprise, The Recruit est déjà l'un des nouveaux gros succès de la plateforme dans le monde. Il suffit de faire un tour sur sa page d'accueil en France pour découvrir que la série a récemment créé l'exploit de se classer 2ème dans le Top 10 des séries les plus regardées, juste derrière Mercredi, mais également devant le docu-série événement Harry & Meghan.

Et dans le reste du monde ? Ce week-end, The Recruit était n°1 aux USA, n°3 en Ireland, tandis que la série était l'un des sujets les plus recherchés à Singapour (3ème) et en Australie (5ème) ces derniers jours. Preuve d'un succès mondial et d'un véritable intérêt pour cette nouvelle fiction sortie de nulle part qui ne devrait faire que s'accroître avec le temps et un bouche à oreille favorable.

Une saison 2 à venir pour The Recruit ?

De quoi motiver Netflix à commander une saison 2 alors même que la saison 1 se termine par un énorme cliffhanger ? Il est encore trop tôt pour le savoir. En revanche, Alexi Hawley - le créateur, est déjà prêt pour repartir à l'aventure. "J'ai un plan pour la saison 2", a-t-il admis à Variety, avant de promettre, "S'il y a bien une chose que je tente toujours de faire, c'est d'être imprévisible". Autrement dit, on n'est pas au bout de nos surprises avec cette série.

Malheureusement, inutile d'aller questionner Laura Haddock et Noah Centineo pour en savoir plus à ce sujet, ils ne sont au courant de rien. "On ne nous a encore rien dit au sujet de la suite, a confessé l'acteur. On est exactement dans la même position que les spectateurs qui ont regardé la série". Un peu frustrant, mais excitant. Vivement que Netflix renouvelle tout ça !