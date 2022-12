"Le meilleur film de l'année", "Une pépite" : les spectateurs hallucinent devant le nouveau film de Netflix

Les fans de marionnettes en bois ont été doublement gâtés cette année. Tandis que Disney s'est récemment associé à Robert Zemeckis et Tom Hanks pour adapter en live-action le célèbre dessin animé Pinocchio de 1940, Guillermo del Toro a de son côté collaboré avec Netflix pour donner vie à sa version de cette histoire fantastique, quelques semaines seulement après nous avoir fait vibrer avec son cabinet des curiosités.

Une réinvention bouleversante de Pinocchio

Et si l'on se fie aux premières réactions des abonnés sur les réseaux sociaux, le réalisateur du Labyrinthe de Pan et de La Forme de l'eau a une nouvelle fois conquis le public. Là où la version de Disney a rapidement été moquée pour sa fainéantise et sa faiblesse artistique, le travail du cinéaste mexicain a en revanche réussi à toucher le coeur de tout le monde.

Il faut dire que pour ce projet, Guillermo del Toro n'a pas lésiné sur les moyens. Entre une réalisation effectuée en stop-motion avec des personnages articulés sublimes créés de façon artisanale afin d'être au plus près de son sujet, et une approche bien plus sombre et juste de l'histoire de Carlo Collodi, cette adaptation est une pépite visuelle qui nous en met plein les yeux et la tête. C'est beau, c'est puissant, c'est sincère... le réalisateur nous offre un petit chef d'oeuvre dont lui seul a le secret. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur ce conte, ce long-métrage va vous bouleverser et vous émouvoir comme jamais vous ne l'auriez imaginé.

Les fans sont sous le charme

Aussi, comme vous pouvez le constater ci-dessous, il n'est pas surprenant de ne découvrir que des avis dythirambiques à son sujet. "Trop d'émotions pour ce Pinocchio, c'est complexe et sublime. Bravissimo del Toro", peut-on notamment lire sur Twitter, tout comme "Conquis par cette nouvelle vision de Pinocchio, plus mature et brutale que le classique de Disney. Ce film est une totale réussite, tant sur le plan artistique que musical. Le stop motion y fait des merveilles" ou encore "Merveille de fable antifasciste et intimiste, Guillermo del Toro signe avec son PINOCCHIO l'un des plus beaux films de l'année. Un conte noir et pourtant radieux sur le deuil, la place d'un enfant dans le chagrin d'un père, dans une ode à la désobéissance".

Le talent du réalisateur couplé à la sincérité de sa créativité ne laissent personne indifférent aujourd'hui. Sans jamais laisser la forme prendre le dessus sur le fond, ce Pinocchio 2022 de Netflix nous plonge dans une noirceur terrifiante où l'espoir n'est jamais bien loin. Une leçon de vie qui fait du bien.