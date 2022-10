"J'ai fait une dizaine d'AVC", "C'est glauque"... Cette série d'horreur de Netflix traumatise tout le monde

Guillermo del Toro traumatise les abonnés de Netflix

Cet Halloween 2022 restera dans les mémoires de tous les fans d'horreur. Afin de permettre au public de se mettre dans l'ambiance terrifiante de cette fête annuelle, les créateurs ont en effet tout donné pour nourrir des milliers de nouveaux cauchemars. Ainsi, après Ryan Murphy qui a choqué les abonnés de Netflix avec Dahmer, sa série centre sur le terrible tueur en série américain, et Damien Leone qui a littéralement fait vomir et tomber dans les pommes les spectateurs avec son film Terrifier 2, c'est au tour de Guillermo del Toro de traumatiser toute une génération.

Ce mardi 25 octobre 2022, le célèbre cinéaste a dévoilé sur Netflix Le Cabinet de curiosités, sa série d'anthologie horrifique, adaptée de l'une de ses propres nouvelles. Au programme ici ? A la manière de ce que pouvait faire Alfred Hitchcock dans Alfred Hitchcock présente en 1955, le réalisateur s'amuse à présenter différentes histoires originales qui ont un point commun : celui de nous glacer le sang.

"C'est tout simplement du pur génie, le concept est fou"

Un concept réjouissant dans la veine d'American Horror Story, mais porté par un rythme encore plus intense et une esthétique nettement plus poussée, qui ne laisse aujourd'hui personne indifférent. Sur les réseaux sociaux, on peut ainsi constater que les Internautes sont autant accros à ces histoires d'horreur que sous le choc et totalement perturbés par ce qu'ils viennent de voir.

"Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro, ah ouais c'est quelque chose, j'ai fait une dizaine d'avc", peut-on désormais lire sur Twitter, tout comme, "Put*in, le troisième épisode du Cabinet de curiosités... j'ai allumé la lumière" ou encore, "Vraiment Le Cabinet de Curiosités de Guillermo Del Toro c'est trop trop bien, un fan d'horreur doit absolument voir ça dans sa vie, j'ai vu le premier épisode c'est déjà une masterclass."

Vous êtes désormais prévenus, vous n'allez pas dormir avant de longues nuits...