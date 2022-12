"C'est quoi cette copie ?" : cette série de Noël de Netflix est pompée sur une autre, les internautes l'ont grillée

Plusieurs twittos ont même détaillé les similarités, en expliquant qu'en plus de l'intrigue copiée, certaines scènes et certains titres d'épisodes auraient aussi été repris : "J'ai pas regardé Home for Christmas, j'ai juste vu la bande-annonce et là je viens de voir celle de Je déteste Noël et j'étais choqué de voir que tout est exactement pareil, le scénario mais les scènes aussi ! Comme quand elle est à table entre les enfants...", "Dans les séries de Noël, certaines pompes sans vergognes les idées d'autrui. Exemple, avec Je déteste Noël, série italienne qui repompe intégralement la norvégienne Home for Christmas. Par exemple, le 1er épisode s'appelle Le gros mensonge de Noël".

Sans oublier que les fans de Home for Christmas auraient préféré voir une saison 3 de la série norvégienne, car la fin de la saison 2 terminait encore sur un cliffhanger, plutôt que de voir une série similaire : "Quand tu démarres Je déteste Noël sur Netflix mais que c'est juste un remake italien de Home for Christmas dont on attend désespérément la suite".