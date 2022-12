"J'ai jamais autant aimé une série" : personne n'en parle mais cette pépite Netflix pourrait devenir le carton surprise de cette fin d'année

Chaque jour, Netflix ajoute de nouveaux programmes, à tel point qu'on est parfois un peu paumés face au nombre de séries, films ou documentaires à notre disposition sur la plateforme. L'autre point négatif, c'est que certains programmes passent complètement inaperçus, alors qu'ils méritent vraiment beaucoup de visibilité. C'est déjà le cas avec Warrior Nun dont la saison 2 a été mise en ligne sans aucune promo, une chose qui a énervé une grande partie des fans (et on les comprend). Mais Warrior Nun n'est pas la seule concernée.

>> Pépite Netflix : c'est sûrement la série d'horreur la plus incontournable de ces dernières années, et elle se regarde en moins d'une journée <<

Cette semaine, la plateforme a mis en ligne pas mal de nouveautés comme le film très hot L'amant de Lady Chatterley et le film de Noël Scrooge, un (mé)chant de Noël. Côté séries, les abonnés ont aussi pu voir la partie 1 de la saison 2 de Toujours là pour toi mais aussi une série turque dont personne n'a parlé... mais qui commence à grimper dans le top 10.

Cette série turque arrive dans le top 10, sans promo

Cette série, c'est Hot Skull (Sıcak Kafa en version originale). Mise en ligne depuis le 2 décembre sur Netflix, elle nous vient de Turquie et est inspirée du roman de Afşin Kum. Son pitch ? Alors qu'une épidémie se répand par la langue et la parole dans un monde dystopique, un ancien linguiste est traqué par les autorités, alors qu'il est immunisé contre la maladie.

>> Netflix : le plus mauvais film est français et possède la magnifique note de 0/100 ! Cocorico... <<

Hot Skull mélange donc la science-fiction et le post-apocalyptique, avec une intrigue prenante et des acteurs convaincants. Et même si on en a très peu entendu parler, la série commence à remonter dans le top 10 des séries les plus vues. En France, elle est désormais 7ème du top et commence aussi à se faire une place dans les autres pays du monde.

Les internautes valident déjà

En tout cas, du côté de ceux qui ont vu la série, c'est unanime : Hot Skull est une belle surprise ! Sur Twitter, plusieurs internautes ont partagé leur avis sur la série qui compte 8 épisodes. "J'ai jamais autant aimé une série franchement" ; "C'est quoi cette pépite?!" ; "Une série de SF Turque vraiment bien faite." ou encore "Dès le début, j'ai adoré" peut-on lire sur le réseau social :