"Je pensais que c'était un film romantique, en fait c'est un film de c*l" : ce film Netflix interdit aux moins de 18 ans a donné chaud au web

Parmi les tweets, on peut lire : "Il pleut, vous avez froid. Petite astuce pour faire grimper la température sans toucher au radiateur : regarder L'amant de Lady Chatterley avec Jack O'connell. Testé et approuvé", "Non mais ??? J'ai mis le film L'amant de Lady Chatterley sur Netflix en pensant que c'était un film juste romantique, en fait c'est un film de cul le bordel", "Le film L'Amant de Lady Chatterley il est hoooot. Emma Corrin et Jack O'Connell sont incroyables. Y'a beaucoup de baise mais l'alchimie entre les deux protagonistes est ouf, beaucoup de passion et de tendresse. J'ai adoré".