Bridgerton : cette scène de sexe hallucinante à laquelle Netflix a dit non de justesse

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Alors qu'on attend avec impatience la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, des infos inédites sur la série de Netflix continuent de tomber... et c'est de plus en plus hallucinant. La preuve avec ce couple fou auquel on a échappé de justesse. On ne l'avait pas vu venir !

Siena a failli coucher avec Simon dans la saison 1 de Bridgerton