Bridgerton : ce GROS changement chez Daphné qu'on n'avait pas vu venir

Si on a tant aimé La Chronique des Bridgerton lors de sa sortie en décembre 2020, c'est parce que la série nous a offert tout ce dont on avait besoin après une année pas facile : de l'amour, de beaux costumes, des scènes de sexe à vous faire rougir et un sublime Duc ! Mais on n'oublie pas non plus l'autre moitié de cette première saison : le personnage de Daphné. Si beaucoup d'internautes ont fondu devant Regé-Jean Page, la prestation de Phoebe Dynevor était tout aussi musclée que les abdos de l'acteur britannique.

Dans la saison 1, Daphné est une jeune femme qui croit en l'amour mais qui est aussi consciente de son besoin de se marier pour faire rayonner sa famille. Assez innocente, elle va malgré elle tomber sous le charme de Simon et réussir à percer sa carapace pour finir mariée, heureuse et maman. C'est donc une Daphné plus affirmée que l'on a retrouvé dans la saison 2. Même si elle n'est pas apparue dans tous les épisodes, elle a donné du fil à retordre à Anthony et il l'avait bien mérité ! Mais saviez-vous qu'à l'origine, Daphné devait être très différente de celle que l'on a découvert à l'écran ? Eh oui, les scénaristes et producteurs avaient, à l'origine, une autre idée pour la fille aînée du clan Bridgerton.

Daphné a failli être très différente dans la série

Dans quelques jours, Shonda Rhimes qui produit Bridgerton sortira un livre intitulé Inside Bridgerton où elle raconte les coulisses et secrets de la série phénomène. Un premier extrait de ce livre a été publié par Entertainment Weekly et on y apprenait qu'un autre acteur de la série avait auditionné pour jouer Simon. Mais ce n'est pas la seule révélation ! Le site américain dévoile aussi une autre info inédite autour de Daphné. Comme l'explique la productrice Alison Eakle, l'équipe a failli modifier drastiquement le personnage joué par Phoebe Dynevor.

"Nous avons vraiment réimaginé Daphné. A l'origine, elle voulait aller à l'université d'Oxford et devait mettre ses rêves de côté pour faire son entrée sur le marché du mariage" a-t-elle dévoilé. Eh oui, Daphné devait donc au départ avoir les mêmes ambitions qu'Eloise (Claudia Jessie). Ce n'est que plus tard que la production a décidé d'intervertir les histoires des deux soeurs. "Chris (Van Dusen, le créateur de la série, ndlr) a réalisé que ce serait plus drôle si on avait une jeune femme qui n'avait pas besoin de réprimer ses désirs et était prête pour vivre cela, une jeune femme tellement parfaite et prête à trouver son grand amour" ajoute la productrice.

Daphné de retour pour la saison 3 ?

Pour l'instant, Phoebe Dynevor n'a pas été aperçue sur le tournage de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton et n'a pas annoncé son retour sur les plateaux. Pourtant, Daphné devrait bien être au programme de la suite. C'est en tout cas ce qu'avait assuré Jess Brownell, la nouvelle showrunner, en mai dernier. "Nous voulons continuer à voir tous les frères et soeurs Bridgerton. Ces moments où la famille est ensemble sont essentiels et font que l'on veut tous être un Bridgerton. Donc oui, vous allez revoir Daphné, Anthony et Kate (...) Je ne veux pas dire pour le moment à quel point vous allez les voir" avait-elle assuré à Variety. Jonathan Bailey et Simone Ashley, eux, ont déjà dévoilé une image de leurs retrouvailles et étaient même présents sur les premières photos du tournage qui ont fuité sur le web il y a quelques mois.