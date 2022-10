Bridgerton : cet autre acteur de la série a failli jouer Simon, et on ne s'y attendait pas !

Mise en ligne sur Netflix le 25 décembre 2020, La Chronique des Bridgerton est l'une des séries les plus populaires de la plateforme. Grâce à leurs rôles, les acteurs et actrices sont passés de quasi-anonymes à stars internationales. Une chose que tous n'ont pas très bien vécu. Phoebe Dynevor alias Daphné avait confié être traumatisée par sa célébrité soudaine, tout comme Jonathan Bailey (Anthony) qui expliquait : "C'est une chose brillamment traumatisante à vivre. Ça n'arrive qu'une fois et il faut réussir à garder les pieds sur terre et à gérer. Je pense que ça va me prendre un moment".

Récemment, Nicola Coughlan (Penelope) a aussi recadré les fans qui s'en prennent à elle à cause de son personnage. "Les gens s'énervent contre moi pour des choses que Penelope a faites. Je n'ai rien fait. C'est un script, je vois les mots et je joue la comédie. S'il vous plaît, soyez sympa avec moi !" avait-elle déclaré en story sur Instagram avant de supprimer son message.

>> Si tu as kiffé La Chronique des Bridgerton, cette série est faite pour toi et elle est dispo gratuitement ! <<

S'il en a bien un qui cartonne depuis la série, c'est Regé-Jean Page . Grâce à son rôle de Simon Basett alias le Duc de Hastings, l'acteur britannique est devenu une énorme star et multiplie les projets. Même s'il a décidé de quitter la série après la saison 1 et qu'il n'est pas du tout chaud pour revenir dans la suite, son personnage reste adoré des fans... Un rôle qui a en fait bien failli lui échapper ! Déjà lors de la saison 1, Jonathan Bailey avait dévoilé avoir à l'origine auditionné pour incarner le Duc. L'acteur qui a été au centre de la saison 2 a même été jusqu'aux Etast-Unis pour rencontrer les producteurs. "J'ai parlé avec eux et auditionné pour le Duc de Hastings mais il y avait un genre de gêne dans la pièce. Et puis quelqu'un m'a dit : 'Et pourquoi pas Anthony ?'. Et puis bien sûr, je me suis investi dans ce personnage" avait-il expliqué. Et il n'est en fait pas le seul acteur du casting à avoir tenté sa chance pour jouer Simon.

L'autre acteur inattendu qui failli jouer le Duc

Dans quelques jours, Shonda Rhimes sortira aux Etats-Unis le livre Inside Bridgerton qui nous donnera pleins de détails croustillants et inédits sur la série inspirée par les romans de Julia Quinn. Et justement, Entertainment Weekly a dévoilé quelques pages du livre dont une révélation complètement inattendue : avant d'être choisi pour incarner Colin, Luke Newton a auditionné pour jouer Simon. Oui, vous avez bien lu !