La Chronique des Bridgerton saison 3 : Regé-Jean Page remplacé par un autre acteur pour le rôle de Simon ? C'est possible

Révélé aux yeux du grand public grâce à son rôle de Simon Basset dans La Chronique des Bridgerton sur Netflix, Regé-Jean Page a surpris tout le monde à l'annonce de son départ de la série au terme de la saison 1. Si l'absence de son personnage dans la saison 2 n'était pas incohérent au regard de sa place dans les livres de Julia Quinn dont est adaptée la fiction, nombreux étaient ceux à tout de même espérer qu'il resterait à l'écran à travers de nouvelles intrigues. Après tout, Phoebe Dynevor (Daphnée) était bien présente dans cette suite...

Regé-Jean Page rappelle que le départ de Simon était logique

Une situation qui a donc déçu les fans, mais qu'il assume pleinement aujourd'hui. Alors qu'il peut désormais se concentrer sur sa carrière au cinéma (son nom est cité parmi les successeurs potentiels de Daniel Craig dans James Bond), ce départ lui apparaît surtout comme logique créativement parlant.

"On a tellement bien géré son arc de rédemption que les gens ont rapidement oublié que Simon était en quelque sorte horrible [au début de la série], a rappelé l'acteur auprès de Variety. Et comme on a parfaitement bouclé cette boucle, que l'on a assuré cette évolution, on s'arrête avec une excellente sensation. Et il faut du courage pour accepter d'arrêter des histoires de cette façon". Autrement dit, pourquoi gâcher quelque chose de parfait en prenant le risque de trop en faire afin de simplement surfer sur le buzz ?

Le Duke bientôt de retour... avec un nouveau visage ?

Par ailleurs, il a tenu à le préciser, même si Netflix lui aurait proposé une belle augmentation pour le faire rester, il n'est pas le seul responsable de ce départ. Au contraire, lui et Shonda Rhimes (productrice) ont travaillé ensemble sur cette conclusion : "Elle et moi avons eu une discussion magnifique à la fin de la saison 1. On était pleinement satisfaits de la façon dont nous avions géré cette écriture".

Enfin, sachez que si les créateurs voulaient finalement ramener son personnage à l'écran dans le futur, chose qu'il ne se sent pas de faire à l'heure actuelle, Regé-Jean Page n'est aucunement fermé à l'idée d'être remplacé par un nouvel acteur : "Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent". Et quand on sait qu'ils l'ont déjà fait avec Francesca Bridgerton qui sera incarnée par Hannah Dodd en lieu et place de Ruby Stokes dans la saison 3, cette éventualité pourrait rapidement se confirmer.

Reste malgré tout à savoir si les fans ont réellement envie de revoir Simon Basset avec un nouveau visage...